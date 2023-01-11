Турция тайно поставляет Украине кассетные боеприпасы – СМИ

В ноябре прошлого года Турция начала тайно передавать Украине кассетные боеприпасы, выпущенные во времена "холодной войны".

Источник: Foreign Policy, которое ссылается на анонимных американских и европейских чиновников.

Детали: Издание пишет, что после того, как Киев получил отказ на обращение в Белый дом, в конце 2022 года Турция начала отправлять в Украину кластерные артиллерийские снаряды американской разработки.

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Отмечается, что законодательство США запрещает экспорт соответствующих боеприпасов из-за высокого уровня брака. Издание отмечает, что такой тип боеприпасов может быть очень эффективным против российских танков и пехоты, но способен навредить гражданскому населению.

"Это оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы, которые могут годами оставаться на поле боя, если не взрываются немедленно. Каждый снаряд разбрасывает около 88 меньших боеприпасов", – говорится в публикации.

При этом издание не указывает, использовали ли украинские военнослужащие такие кассетные боеприпасы на поле боя.

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Что этому предшествовало: В декабре РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области.