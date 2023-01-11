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Окупанти шукають заміну працівникам ЗАЕС, які відмовилися отримувати паспорти РФ – Генштаб

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 06:31
Окупанти шукають заміну працівникам ЗАЕС, які відмовилися отримувати паспорти РФ – Генштаб
ЗАПОРІЗЬКА АЕС, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ У FACEBOOK

Загарбники шукають у Росії заміну 1,5 тис. працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1,5 тис. працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство".

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Деталі: У Генштабі повідомили, що окупанти шукають у РФ нових працівників для ЗАЕС та готують для них житловий фонд шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Що цьому передувало: Окупанти змусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Теми: Запоріжжяокупація
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