Окупанти шукають заміну працівникам ЗАЕС, які відмовилися отримувати паспорти РФ – Генштаб

Загарбники шукають у Росії заміну 1,5 тис. працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1,5 тис. працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство".

Деталі: У Генштабі повідомили, що окупанти шукають у РФ нових працівників для ЗАЕС та готують для них житловий фонд шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Що цьому передувало: Окупанти змусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.