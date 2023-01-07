Окупанти змусили 3 тисячі працівників ЗАЕС отримати російські паспорти – штаб

В Енергодарі Запорізької області окупанти примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Джерело: Геншатб ЗСУ

Пряма мова: "…в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти".

Деталі: Крім того, у штабі повідомляють, що, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

Також, за даними Генштабу, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.