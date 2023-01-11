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Оккупанты ищут замену работникам ЗАЭС, которые отказались получать паспорта РФ – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 06:31
Оккупанты ищут замену работникам ЗАЭС, которые отказались получать паспорта РФ – Генштаб
ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В FACEBOOK

Захватчики ищут в России замену 1,5 тыс. работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупационные войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1,5 тыс. работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие".

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Детали: В Генштабе сообщили, что оккупанты ищут в РФ новых работников для ЗАЭС и готовят для них жилой фонд путем так называемой "национализации" квартир местных жителей, которые выехали.

Что этому предшествовало: Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.

Темы: Запорожьеоккупация
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