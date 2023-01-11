Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни пів ночі обстрілювали узбережжя Миколаївської області

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 08:49
Росіяни пів ночі обстрілювали узбережжя Миколаївської області
Очаків і Куцурб на мапі Google Maps

У Миколаївській області українські сили протиповітряної оборони 10 січня збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", а російські війська стріляли з РСЗВ у напрямку Очакова.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та повітряного командування "Південь"

Деталі: За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський БПЛА "Орлан-10".

Реклама:

О 18:35 у вівторок ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає.

Протягом ночі з 23:34 до 02:02 ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади Миколаївського району, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Теми: Миколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: