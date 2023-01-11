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Росіяни пів ночі обстрілювали узбережжя Миколаївської області

Олена РощінаСереда, 11 січня 2023, 09:49
Очаків і Куцурб на мапі Google Maps

У Миколаївській області українські сили протиповітряної оборони 10 січня збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", а російські війська стріляли з РСЗВ у напрямку Очакова.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та повітряного командування "Південь"

Деталі: За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський БПЛА "Орлан-10".

О 18:35 у вівторок ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає.

Протягом ночі з 23:34 до 02:02 ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади Миколаївського району, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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