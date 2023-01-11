Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне пол ночи обстреливали побережье Николаевской области

Елена РощинаСреда, 11 января 2023, 08:49
Россияне пол ночи обстреливали побережье Николаевской области
Очаков и Куцурб на карте Google Maps

В Николаевской области украинские силы противовоздушной обороны 10 января сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а российские войска стреляли из РСЗО в направлении Очакова.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким по информации районных военных администраций и воздушного командования "Юг"

Детали: По информации воздушного командования "Юг", в полдень 10 января в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит российский БПЛА "Орлан-10".

Реклама:

В 18:35 во вторник враг реактивными системами залпового огня ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет.

В течение ночи с 23:34 до 02:02 враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской общины Николаевского района, выпустив более 40 реактивных снарядов. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: