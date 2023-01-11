Россияне пол ночи обстреливали побережье Николаевской области

Очаков и Куцурб на карте Google Maps

В Николаевской области украинские силы противовоздушной обороны 10 января сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а российские войска стреляли из РСЗО в направлении Очакова.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким по информации районных военных администраций и воздушного командования "Юг"

Детали: По информации воздушного командования "Юг", в полдень 10 января в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит российский БПЛА "Орлан-10".

В 18:35 во вторник враг реактивными системами залпового огня ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет.

В течение ночи с 23:34 до 02:02 враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской общины Николаевского района, выпустив более 40 реактивных снарядов. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации пострадавших нет.