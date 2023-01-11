Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 11:41

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу з главою Єврокомісії у середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - сказав Столтенберг.

Він привітав останні оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО і країн-членів ЄС. 

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, у середу ЄС і НАТО оголосили про створення робочої групи для спільного захисту критичної інфраструктури.

Теми: БахмутвійнаНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Усі новини...
Бахмут
У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар 
Захоплення росіянами Соледара не означатиме оточення Бахмута – ISW
Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом, їх вивезли в Люблін на лікування
Останні новини
12:32
Данілов: Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні
12:25
фотоУ львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни
12:24
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:22
Генштаб про Соледар: Не коректно говорити скільки відсотків міста контролюють ЗСУ
12:18
Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд
12:17
Курс валют 12 січня: скільки коштує готівковий долар в банках та на "чорному ринку"
12:15
"Найбільше турбує самотність": українці у Польщі розповіли про адаптацію і плани на майбутнє
12:03
Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр
11:59
"password" та "12345": назвали рейтинг найпопулярніших паролів у 2022 році
11:52
У Латвії назвали умову, за якої можливе мовлення каналу "Дождь" в країні
Усі новини...