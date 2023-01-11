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Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Столтенберг

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 11:41

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.

Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС. 

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, в среду ЕС и НАТО объявили о создании рабочей группы для совместной защиты критической инфраструктуры.

Темы: БахмутвойнаНАТО
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