Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Столтенберг

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 10:41

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.

Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

Реклама:

Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС. 

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, в среду ЕС и НАТО объявили о создании рабочей группы для совместной защиты критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутвойнаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: