Сили оборони пояснили, коли можливе звільнення Кінбурнської коси

Питання контролю над Кінбурнською косою можливо вирішити лише під час повного звільнення Херсонської області, окреме звільнення коси не є доцільним.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Кінбурнську косу більше контролює противник. Разом з тим, завдяки нашому вогневому контролю, противник не може там зосереджувати великих груп своїх військ...

Хочу пояснити всім: і острови, і Кінбурнська коса, їх звільнення можливе лише під час загального звільнення наших територій.

Окреме звільнення Кінбурнської коси не є зовсім доцільним. Чому? Тому що там відкрита місцевість і вогневі ураження збоку противника можуть завдати більше шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території".

Деталі: Як пояснив Єрін, кидати на звільнення цих окремих територій Херсонщини великі сили та засоби наразі неспівставно з метою: це питання довгострокової перспективи.

За словами полковника, Кінбурнська коса більше перебуває під контролем росіян. Натомість постійного контролю над островами на Дніпрі в Херсонській області не має жодна сторона.

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