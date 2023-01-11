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Сили оборони пояснили, коли можливе звільнення Кінбурнської коси

Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 10:52
Сили оборони пояснили, коли можливе звільнення Кінбурнської коси
скриншот із мапи Deep State

Питання контролю над Кінбурнською косою можливо вирішити лише під час повного звільнення Херсонської області, окреме звільнення коси не є доцільним.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Кінбурнську косу більше контролює противник. Разом з тим, завдяки нашому вогневому контролю, противник не може там зосереджувати великих груп своїх військ...

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Хочу пояснити всім: і острови, і Кінбурнська коса, їх звільнення можливе лише під час загального звільнення наших територій.

Окреме звільнення Кінбурнської коси не є зовсім доцільним. Чому? Тому що там відкрита місцевість і вогневі ураження збоку противника можуть завдати більше шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території".

Деталі: Як пояснив Єрін, кидати на звільнення цих окремих територій Херсонщини великі сили та засоби наразі неспівставно з метою: це питання довгострокової перспективи.

ВІДЕО ДНЯ

За словами полковника, Кінбурнська коса більше перебуває під контролем росіян. Натомість постійного контролю над островами на Дніпрі в Херсонській області не має жодна сторона.

Нагадаємо: 9 січня Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі.

Теми: Херсонська областьвійна
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