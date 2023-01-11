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Силы обороны объяснили, когда возможно освобождение Кинбурнской косы

Валентина РоманенкоСреда, 11 января 2023, 10:52
Силы обороны объяснили, когда возможно освобождение Кинбурнской косы
скриншот с карты Deep State

Вопрос контроля над Кинбурнской косой возможно решить только во время полного освобождения Херсонской области, отдельное освобождение косы не является целесообразным.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем, благодаря нашему огневому контролю, противник не может там сосредотачивать больших групп своих войск...

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Хочу объяснить всем: и острова, и Кинбурнская коса, их освобождение возможно только во время общего освобождения наших территорий.

Отдельное освобождение Кинбурнской косы не является совсем целесообразным. Почему? Потому что там открытая местность и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории".

Детали: Как пояснил Ерин, бросать на освобождение этих отдельных территорий Херсонщины большие силы и средства пока несопоставимо с целью: это вопрос долгосрочной перспективы.

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По словам полковника, Кинбурнская коса больше находится под контролем россиян. А вот постоянного контроля над островами на Днепре в Херсонской области не имеет ни одна сторона.

Напомним: 9 января Силы обороны Таврического направления поразили российский катер на Днепре.

Темы: Херсонская областьвойна
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