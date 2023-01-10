Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі

Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі УП

Пряма мова: "Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами".

Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу від 10 січня без деталей йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно РФ.