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Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 10:19
Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі
скриншот з мапи Deep State

Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі УП

Пряма мова: "Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами".

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Що передувало: У ранковому зведенні Генштабу від 10 січня без деталей йшлося про те, що минулої доби Сили оборони пошкодили чи потопили військове судно РФ.

Теми: війнаДніпро
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