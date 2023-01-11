Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами

Станіслав ПогоріловСереда, 11 січня 2023, 11:25
Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами
Ілюстративне фото Getty Images

Міністерство оборони Білорусі заявило, що наростило сили протиповітряної оборони разом з російськими військовими, підрозділи висунулись в призначені райони.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "За планом командувача ВПС і військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та Росії".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що зенітні та ракетні підрозділи висунулися в призначені райони і заступили на бойове чергування.

Що було раніше: Розвідка Британії в останньому огляді повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: