Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами

Міністерство оборони Білорусі заявило, що наростило сили протиповітряної оборони разом з російськими військовими, підрозділи висунулись в призначені райони.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "За планом командувача ВПС і військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та Росії".

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Деталі: Повідомляється, що зенітні та ракетні підрозділи висунулися в призначені райони і заступили на бойове чергування.

Що було раніше: Розвідка Британії в останньому огляді повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.