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Военные Беларуси говорят, что нарастили силы ПВО вместе с россиянами

Станислав ПогориловСреда, 11 января 2023, 11:25
Военные Беларуси говорят, что нарастили силы ПВО вместе с россиянами
Иллюстративное фото фото Getty Images

Министерство обороны Беларуси заявило, что нарастило силы противовоздушной обороны вместе с российскими военными, подразделения выдвинулись в назначенные районы.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России".

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Детали: Сообщается, что зенитные и ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Что предшествовало: Разведка Британии в последнем отчете сообщала, что хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. 

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Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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