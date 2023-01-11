Закликав "рускій мір" у Київ: викрили прислужника монастиря УПЦ МП

Служба безпеки України викрила прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря єпархії у Житомирській області у підтримці дій держави-агресора.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київської області

Деталі: За даними слідства, підозрюваний приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна". Там у своїх коментарях під постами він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни.

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За твердженням СБУ, підозрюваний "закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ".

Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Спецслужба зазначає, що виявлені у прислужника матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

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За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України, заявляють в СБУ.

Чоловіку оголошено підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників.

Оновлено: Як повідомили УП в пресслужбі прокуратури, 11 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

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