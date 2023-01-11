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Закликав "рускій мір" у Київ: викрили прислужника монастиря УПЦ МП

Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 12:48
фото СБУ

Служба безпеки України викрила прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря єпархії у Житомирській області у підтримці дій держави-агресора.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київської області

Деталі: За даними слідства, підозрюваний приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти "русская весна". Там у своїх коментарях під постами він виправдовував злочинні дії армії РФ на території України та чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни.

За твердженням СБУ, підозрюваний "закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ".

 
 

Крім цього активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Спецслужба зазначає, що виявлені у прислужника матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу.

За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України, заявляють в СБУ.

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Чоловіку оголошено підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників.

Оновлено: Як повідомили УП в пресслужбі прокуратури, 11 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

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Теми: УПЦ МПСБУпрокуратуравійна
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