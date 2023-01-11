Призывал "русский мир" в Киев: изобличен прислужник монастыря УПЦ МП

Служба безопасности Украины разоблачила прислужника Спасо-Покровского женского монастыря епархии в Житомирской области в поддержке действий государства-агрессора.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевской области

Детали: По данным следствия, подозреваемый присоединился к прокремлевскому Телеграмм-сообществу "русская весна". Там в своих комментариях под постами он оправдывал преступные действия армии РФ на территории Украины и ждал захвата оккупантами столицы и других регионов страны.

По утверждению СБУ, подозреваемый "призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев".

Кроме этого активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам.

Спецслужба отмечает, что обнаруженные у прислужника материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу.

По заключению экспертов, задокументированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины, заявляют в СБУ.

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Мужчине объявлено подозрение в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

Обновлено: Как сообщили УП в пресс-службе прокуратуры, 11 января суд избрал подозреваемому меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

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