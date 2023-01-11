Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 11:49

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що офіційний Єреван не повідомляв секретаріату організації про відмову проводити військові навчання у Вірменії.

Про це секретаріат ОДКБ повідомив у середу у коментарі в зв’язку з заявою прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, пише "Європейська правда".

В організації заявили, що Вірменія раніше погодилась із необхідністю проведення навчань з миротворчими силами ОДКБ "Незламне братерство-2023" на своїй території, і що наразі офіційно повідомлень від вірменської сторони про скасування цих навчань секретаріат ОДКБ не отримував.

Реклама:

Водночас у секретаріаті заявили, що "розуміють" ситуацію у Вірменії.

"Ми з розумінням ставимося до ситуації, що склалася сьогодні в Республіці Вірменія, яка не може дозволити в поточному році повноцінно провести заплановані миротворчі навчання ОДКБ. У секретаріаті та об'єднаному штабі ОДКБ докладають максимум зусиль, щоб затверджені статутними органами організації плани бойової підготовки військ (Колективних сил) виконувалися в повному обсязі з метою підвищення їхньої готовності в інтересах забезпечення безпеки держав - членів ОДКБ", - йдеться у повідомленні секретаріату.

10 січня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що міноборони Вірменії повідомило ОДКБ, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у листопаді Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.

Теми: ВірменіяОДКБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Вірменія
Вірменія заявила про обстріл Азербайджаном спостерігачів ЄС – ті не уточнили, хто це зробив
У Вірменії вантажівка зіткнулась із мікроавтобусом: загинули 11 осіб
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: