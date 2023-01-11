В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що офіційний Єреван не повідомляв секретаріату організації про відмову проводити військові навчання у Вірменії.

Про це секретаріат ОДКБ повідомив у середу у коментарі в зв’язку з заявою прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, пише "Європейська правда".

В організації заявили, що Вірменія раніше погодилась із необхідністю проведення навчань з миротворчими силами ОДКБ "Незламне братерство-2023" на своїй території, і що наразі офіційно повідомлень від вірменської сторони про скасування цих навчань секретаріат ОДКБ не отримував.

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Водночас у секретаріаті заявили, що "розуміють" ситуацію у Вірменії.

"Ми з розумінням ставимося до ситуації, що склалася сьогодні в Республіці Вірменія, яка не може дозволити в поточному році повноцінно провести заплановані миротворчі навчання ОДКБ. У секретаріаті та об'єднаному штабі ОДКБ докладають максимум зусиль, щоб затверджені статутними органами організації плани бойової підготовки військ (Колективних сил) виконувалися в повному обсязі з метою підвищення їхньої готовності в інтересах забезпечення безпеки держав - членів ОДКБ", - йдеться у повідомленні секретаріату.

10 січня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що міноборони Вірменії повідомило ОДКБ, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації.

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Раніше у листопаді Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.