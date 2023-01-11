В ОДКБ отреагировали на отказ Армении проводить военные учения организации

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили, что официальный Ереван не сообщал секретариату организации об отказе проводить военные учения в Армении.

Об этом секретариат ОДКБ сообщил в среду в комментарии в связи с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет "Европейская правда".

В организации заявили, что Армения ранее согласилась с необходимостью проведения учений с миротворческими силами ОДКБ "Несокрушимое братство-2023" на своей территории, и пока официально сообщений от армянской стороны об отмене этих учений секретариат ОДКБ не получал.

В то же время в секретариате заявили, что "понимают" ситуацию в Армении.

"Мы с пониманием относимся к ситуации, сложившейся сегодня в Республике Армения, которая не может позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ. В секретариате и объединенном штабе ОДКБ прилагают максимум усилий, чтобы утвержденные уставными органами организации планы боевой подготовки войск (Коллективных сил) выполнялись в полном объеме с целью повышения их готовности в интересах обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении секретариата.

10 января премьер Армении Никол Пашинян заявил, что минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации.

Ранее в ноябре Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров организации, которая проходила в Ереване.