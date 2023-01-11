"Під прицілом ССО": снайпери нищать росіян під Бахмутом вдень і вночі

Сили спеціальних операцій України показали, як їхні снайпери нищать окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Як відомо, противник під Бахмутом безперестанку намагається наблизитися до позицій воїнів Сил оборони і захопити їх. Це відбувається і вдень і вночі.

Втім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися".

Деталі: На відео, оприлюдненому ССО, зафіксовано результати ефективної роботи пари снайперів 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича під прикриттям ночі.

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