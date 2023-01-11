"Под прицелом ССО": снайперы уничтожают россиян под Бахмутом днем и ночью
Среда, 11 января 2023, 12:05
Силы специальных операций Украины показали, как их снайперы уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Как известно, противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем и ночью.
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Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни темнота, ни попытки укрыться".
Детали: На видео, обнародованном ССО, зафиксированы результаты эффективной работы пары снайперов 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича под прикрытием ночи.
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