"Под прицелом ССО": снайперы уничтожают россиян под Бахмутом днем и ночью

Силы специальных операций Украины показали, как их снайперы уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Как известно, противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем и ночью.

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Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни темнота, ни попытки укрыться".

Детали: На видео, обнародованном ССО, зафиксированы результаты эффективной работы пары снайперов 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича под прикрытием ночи.

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