Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Уже понад пів року читачі "Української правди" підтримують роботу редакції на платформі Patreon.

Завдяки внескам читачів за цей час, журналісти "Української правди" працюють над важливими розслідуваннями, збирають унікальні історії про життя людей у деокупованих містах, та розказують, як працюють найбільші фонди, що допомагають армії.

Редакція "Української правди" продовжує працювати у звичному режимі, щоб ви — читачі, отримували завжди свіжі новини.

Підтримка аудиторії, особливо в такі часи, допомагає нашим журналістам боротися з ворожою пропагандою, висвітлювати ексклюзивну інформацію з лінії фронту та говорити про важливе у тилу.

На нашу думку, сьогодні ідеальний час, щоб підтримати редакцію "Української правди", яка щодня бореться на інформаційному фронті, а журналісти їздять у гарячі точки, щоб висвітлювати важливе звідти.

Ефективність роботи редакції можна зрозуміти за кількістю людей, які переходять за новинами саме на наш сайт. У перші дні війни "Українська правда" стала другим за відвідуваністю сайтом після Google.

Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фото- та відеоматеріали з лінії фронту та деокупованих міст. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової.

Під час створення матеріалів, ми завжди враховуємо інтереси аудиторії. Це – маяк, за яким рухаються журналісти "Української правди". Для нас же важлива підтримка читачів, адже вона не тільки надихає нас на створення унікального контенту, а й допомагає підтримувати думку, що наша робота як ніколи важлива.

Підтримайте УП на Patreon: patreon.com

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