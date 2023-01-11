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Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 14:00

Уже более полугода читатели "Украинской правды" поддерживают работу редакции на платформе Patreon. 

Благодаря взносам читателей за это время, журналисты "Украинской правды" работают над важными расследованиями, собирают уникальные истории о жизни людей в деоккупированных городах, и рассказывают, как работают крупные фонды, которые помогают армии. 

Редакция "Украинской правды" продолжает работать в обычном режиме, чтобы вы — читатели, получали всегда свежие новости.

Поддержка аудитории, особенно в такие времена, помогает нашим журналистам бороться с вражеской пропагандой, освещать эксклюзивную информацию с линии фронта и говорить о важном в тылу.

По нашему мнению, сегодня идеальное время, чтобы поддержать редакцию "Украинской правды", которая ежедневно борется на информационном фронте, а журналисты ездят в горячие точки, чтобы освещать важное оттуда.

Эффективность работы редакции можно понять по количеству людей, которые переходят за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.  

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

При создании материалов, мы всегда учитываем интересы аудитории. Это — маяк, к которому движутся журналисты "Украинской правды". Для нас же важна поддержка читателей, ведь она не только вдохновляет нас на создание уникального контента, но и помогает поддерживать мнение, что наша работа как никогда важна.

Поддержите УП на Patreon: patreon.com 

Также вы можете присоединиться к Клубу УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами: club.pravda.com.ua

Или сделать быстрый донейт — еще один удобный способ помочь редакции: pravda.com.ua

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