Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Уже более полугода читатели "Украинской правды" поддерживают работу редакции на платформе Patreon.

Благодаря взносам читателей за это время, журналисты "Украинской правды" работают над важными расследованиями, собирают уникальные истории о жизни людей в деоккупированных городах, и рассказывают, как работают крупные фонды, которые помогают армии.

Редакция "Украинской правды" продолжает работать в обычном режиме, чтобы вы — читатели, получали всегда свежие новости.

Поддержка аудитории, особенно в такие времена, помогает нашим журналистам бороться с вражеской пропагандой, освещать эксклюзивную информацию с линии фронта и говорить о важном в тылу.

По нашему мнению, сегодня идеальное время, чтобы поддержать редакцию "Украинской правды", которая ежедневно борется на информационном фронте, а журналисты ездят в горячие точки, чтобы освещать важное оттуда.

Эффективность работы редакции можно понять по количеству людей, которые переходят за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

При создании материалов, мы всегда учитываем интересы аудитории. Это — маяк, к которому движутся журналисты "Украинской правды". Для нас же важна поддержка читателей, ведь она не только вдохновляет нас на создание уникального контента, но и помогает поддерживать мнение, что наша работа как никогда важна.

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