Україна може отримати Bradley у найближчі тижні – Пентагон

У Міноборони США заявили, що ЗСУ зможуть отримати американські бойові машини піхоти Bradley в найближчі кілька тижнів.

Джерело: брифінг 10 січня речника Пентагону Патріка Райдера, сайт Пентагону

Пряма мова: "Щодо Bradley, про які говорив заступник міністра Купер минулого тижня, ми розраховуємо на кілька тижнів.

Ми продовжуватимемо працювати так швидко, як тільки зможемо, і я впевнений, що ви розумієте, що ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи прибудуть. І, безумовно, українці, я впевнений, повідомлять про їх появу, як тільки вони опиняться на місці".

Деталі: За словами Райдера, навчання українських військових на броньованих машинах піхоти Bradley відбуватиметься на полігоні Графенвер у Німеччині.

Пряма мова: "Bradley мають бути доступні - або будуть доступні, якщо не зараз, то дуже скоро - на полігоні Графенвер (Німеччина), і це буде частиною загальновійськових навчань, які вони проводять в Німеччині".

Деталі: Представник Міноборони США зазначив, що задля безпеки не може називати конкретних дат поставки Україні Patriot: "Як тільки завершиться навчання, вони будуть доставлені для того, щоб їх можна було використовувати. Я не буду називати конкретних дат, тижнів, окрім кількох місяців, знову ж таки, виходячи з графіку тренувань".

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Він нагадав, що у США почнуть вчитися працювати з ППО Patriot до 100 українських повітряників. Навчання планують завершити у стислі терміни - "кілька місяців", хоча раніше вони мали б тривати хоча б 1 рік.

Райдер запевнив, що США підтримують "активний і постійний" діалог з Україною і міжнародним співтовариством, щоб з'ясувати, якої допомоги потребує Україна в галузі безпеки, виходячи з умов на полі бою.

Пряма мова: "Ми продовжимо вивчати їхні потреби, виходячи з їхніх запитів, і намагатимемося надати їм ті можливості, які їм потрібні для того, щоб не лише захистити свою країну, але й бути здатними повернути свої території".

Деталі: На питання щодо надання Україні літаків, він відповів, що українці мають Військово-повітряні сили, які дуже ефективно працюють в багатьох місцях по всій країні.

Пряма мова: "Коли йдеться про види сил і засобів, які ми їм надаємо, ми продовжуватимемо вести цю розмову з ними, з нашими міжнародними союзниками і нашими партнерами, і ми візьмемо до уваги різноманітні міркування, зокрема, фактори підготовки, технічного обслуговування, стійкості, а також наявність таких типів систем.

Отже, нічого нового на цьому фронті не повідомляємо, але ми обов'язково будемо тримати вас в курсі подій".

Деталі: Наступного тижня Міністр оборони США Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі відвідають Німеччину, де на авіабазі "Рамштайн" відбудеться нове засідання контактної групи з питань оборони України.

Зберуться лідери оборонних відомств з близько 50 країн, які входять до цієї групи.

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