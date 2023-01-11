Украина может получить Bradley в ближайшие недели – Пентагон

В Минобороны США заявили, что ВСУ смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие несколько недель.

Источник: брифинг 10 января спикера Пентагона Патрика Райдера, сайт Пентагона

Прямая речь: "Относительно Bradley, о которых говорил заместитель министра Купер на прошлой неделе, мы рассчитываем на несколько недель.

Мы будем продолжать работать так быстро, как только сможем, и я уверен, что вы понимаете, что мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы прибудут. И, безусловно, украинцы, я уверен, сообщат об их появлении, как только они окажутся на месте".

Детали: По словам Райдера, обучение украинских военных на бронированных машинах пехоты Bradley будет происходить на полигоне Графенвер в Германии.

Прямая речь: "Bradley должны быть доступны - или будут доступны, если не сейчас, то очень скоро - на полигоне Графенвер (Германия), и это будет частью общевойсковых учений, которые они проводят в Германии".

Детали: Представитель Минобороны США отметил, что в целях безопасности не может называть конкретных дат поставки Украине Patriot: "Как только завершатся учения, они будут доставлены для того, чтобы их можно было использовать. Я не буду называть конкретных дат, недель, кроме нескольких месяцев, опять же, исходя из графика тренировок".

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Он напомнил, что в США начнут учиться работать с ПВО Patriot до 100 украинских воздушников. Обучение планируют завершить в сжатые сроки - "несколько месяцев", хотя раньше они должны были бы длиться хотя бы 1 год.

Райдер заверил, что США поддерживают "активный и постоянный" диалог с Украиной и международным сообществом, чтобы выяснить, в какой помощи она нуждается в области безопасности, исходя из условий на поле боя.

Прямая речь: "Мы продолжим изучать их потребности, исходя из их запросов, и постараемся предоставить им те возможности, которые им нужны для того, чтобы не только защитить свою страну, но и быть способными вернуть свои территории".

Детали: На вопрос о предоставлении Украине самолетов, он ответил, что украинцы имеют Военно-воздушные силы, которые очень "эффективно работают" во многих местах по всей стране.

Прямая речь: "Когда речь идет о видах сил и средств, которые мы им предоставляем, мы будем продолжать вести этот разговор с ними, с нашими международными союзниками и нашими партнерами, и мы примем во внимание различные соображения, в частности, факторы подготовки, технического обслуживания, устойчивости, а также наличие таких типов систем.

Итак, ничего нового на этом фронте не сообщаем, но мы обязательно будем держать вас в курсе событий".

Детали: На следующей неделе Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетят Германию, где на авиабазе "Рамштайн" состоится новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Соберутся лидеры оборонных ведомств из около 50 стран, которые входят в эту группу.

Напомним: