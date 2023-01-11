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Посол України спростував надання Туреччиною касетних боєприпасів

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 18:15

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував твердження про нібито надання Анкарою касетних боєприпасів Києву, про що раніше писали західні ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", дипломат заявив у коментарі агенції Anadolu.

"Подібні твердження готуються спеціально, маючи на меті завдати шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України і Туреччини", – вважає Боднар.

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Він нагадав, що міжнародне право забороняє використовувати касетні боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, зокрема й під час збройного протистояння з Росією.

Український посол у Туреччині припустив, що подібна дезінформація може бути "частиною російської пропаганди", а Туреччина і Україна є "мішенями".

"Я цілком відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цю новину створено як "психологічну зброю" з метою завдання шкоди іміджу Туреччини", – упевнений Боднар.

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Напередодні джерела видання Foreign Policy повідомили, що наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби.

Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на більш дрібні суббоєприпаси, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть відразу. Кожен снаряд розкидає близько 88 бомб.

Наразі не зрозуміло, чи турецькі боєприпаси були використані в бойових діях. 

У грудні телеканал CNN повідомляв, що в адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України про постачання касетних боєприпасів.

Теми: ТуреччиназброяМЗС
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