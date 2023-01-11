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Посол Украины опроверг предоставление Турцией кассетных боеприпасов

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 19:15

Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг утверждение о якобы предоставлении Анкарой кассетных боеприпасов Киеву, о чем ранее писали западные СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", дипломат заявил в комментарии агентству Anadolu.

"Подобные утверждения готовятся специально, с целью нанести вред украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции", - считает Боднар.

Он напомнил, что международное право запрещает использовать кассетные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе и во время вооруженного противостояния с Россией.

Украинский посол в Турции предположил, что подобная дезинформация может быть "частью российской пропаганды", а Турция и Украина являются "мишенями".

"Я полностью отвергаю эти утверждения, которые не имеют ничего общего с действительностью. Эта новость создана как "психологическое оружие" с целью нанесения ущерба имиджу Турции", - уверен Боднар.

Накануне источники издания Foreign Policy сообщили, что в конце 2022 года Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев просьб Киева к администрации Байдена предоставить эти средства.

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Это оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб.

Пока не понятно, были ли турецкие боеприпасы использованы в боевых действиях.

В декабре телеканал CNN сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов.

Темы: ТурцияоружиеМИД
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