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Защитники уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоСреда, 11 января 2023, 19:50
Вертолет Ка-52, фото Минобороны Российской Федерации

Украинские защитники 11 января сбили российский вертолет Ка-52, также сообщается о ликвидации еще одного вражеского беспилотника. 

Источник: Генштаб ВСУ, источники УП

Дословно Генштаб: "Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется".

Детали: Источники УП подтвердили, что вертолет был сбит в среду. 

Что этому предшествовало: 

  • Вечером стало известно, что противовоздушная оборона ликвидировала российский беспилотник оперативно-тактического уровня на подлете к Одесской области.

Темы: беспилотникиавиаГенштабВоздушные силы ВСУ
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