Защитники уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ

Украинские защитники 11 января сбили российский вертолет Ка-52, также сообщается о ликвидации еще одного вражеского беспилотника.

Источник: Генштаб ВСУ, источники УП

Дословно Генштаб: "Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется".

Детали: Источники УП подтвердили, что вертолет был сбит в среду.

Что этому предшествовало: