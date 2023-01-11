Защитники уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ

Украинские защитники 11 января сбили российский вертолет Ка-52, также сообщается о ликвидации еще одного вражеского беспилотника.

Источник: Генштаб ВСУ, источники УП

Дословно Генштаб: "Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется".

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Детали: Источники УП подтвердили, что вертолет был сбит в среду.

Что этому предшествовало:

Вечером стало известно, что противовоздушная оборона ликвидировала российский беспилотник оперативно-тактического уровня на подлете к Одесской области.