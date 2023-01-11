Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці влаштували овації Дуді на вулицях Львова

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 20:35

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Львова українці влаштували йому овації, коли президент перебував на вулицях міста. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережах поширюється відео, на якому чути, як перехожі вітають Дуду оплесками і вигуками "Дякуємо!". 

Канцелярія Анджея Дуди також опублікувала фрагменти відео з іншого ракурсу та фото президента з вулиць Львова біля Катедрального собору - він стоїть майже серед людей, відділений колом охоронців, але потискав руки поверх кордону. 

Нагадаємо, вдень 11 січня несподівано стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа перебувають у Львові. Лідери провели другий саміт "Люблінського трикутника" та підписали спільну декларацію

На брифінгу президентів після зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща готова надати Україні танки Leopard 2 у рамках коаліції союзників. 

ВІДЕО ДНЯ

Також в рамках візиту Анджей Дуда і Володимир Зеленський разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того - поховання українських військових.

Теми: ДудаЛьвівПольща
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

відеоДесантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

оновленоЗ'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Усі новини...
Дуда
Зеленський і Дуда разом вшанували польських військових на Меморіалі орлят у Львові
Поляки назвали Зеленського політиком року у світі, в Польщі – Дуду
"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі
Останні новини
21:16
Лавров їде в Білорусь говорити про протидію Заходу
21:11
Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК
21:02
аудіоОкупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР
20:50
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
20:45
Вдома у Байдена знайшли документи з грифом "таємно"
20:37
В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка
20:18
Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи
20:15
Японія виділила $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України
20:07
відеоШварценеггер заговорив українською у новому кліпі Kalush Orchestra
20:01
Рада ухвалила за основу закон про освіту дорослих: що він передбачає
Усі новини...