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Українці влаштували овації Дуді на вулицях Львова

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 19:35

Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Львова українці влаштували йому овації, коли президент перебував на вулицях міста. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережах поширюється відео, на якому чути, як перехожі вітають Дуду оплесками і вигуками "Дякуємо!". 

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Канцелярія Анджея Дуди також опублікувала фрагменти відео з іншого ракурсу та фото президента з вулиць Львова біля Катедрального собору - він стоїть майже серед людей, відділений колом охоронців, але потискав руки поверх кордону. 

Нагадаємо, вдень 11 січня несподівано стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа перебувають у Львові. Лідери провели другий саміт "Люблінського трикутника" та підписали спільну декларацію

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На брифінгу президентів після зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща готова надати Україні танки Leopard 2 у рамках коаліції союзників. 

Також в рамках візиту Анджей Дуда і Володимир Зеленський разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того - поховання українських військових.

Теми: ДудаЛьвівПольща
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