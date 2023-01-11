Українці влаштували овації Дуді на вулицях Львова
Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди до Львова українці влаштували йому овації, коли президент перебував на вулицях міста.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У соцмережах поширюється відео, на якому чути, як перехожі вітають Дуду оплесками і вигуками "Дякуємо!".
Канцелярія Анджея Дуди також опублікувала фрагменти відео з іншого ракурсу та фото президента з вулиць Львова біля Катедрального собору - він стоїть майже серед людей, відділений колом охоронців, але потискав руки поверх кордону.
Tak mieszkańcy Lwowa żegnają Prezydenta RP. pic.twitter.com/iG7xz40OoF— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023
Нагадаємо, вдень 11 січня несподівано стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа перебувають у Львові. Лідери провели другий саміт "Люблінського трикутника" та підписали спільну декларацію.
На брифінгу президентів після зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща готова надати Україні танки Leopard 2 у рамках коаліції союзників.
Також в рамках візиту Анджей Дуда і Володимир Зеленський разом відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того - поховання українських військових.