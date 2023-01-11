Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы устроили овации Дуде на улицах Львова

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 19:35

Во время визита президента Польши Анджея Дуды во Львов украинцы устроили ему овации, когда президент находился на улицах города. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях распространяется видео, на котором слышно, как прохожие приветствуют Дуду аплодисментами и возгласами "Спасибо!". 

Реклама:

Канцелярия Анджея Дуды также опубликовала фрагменты видео с другого ракурса и фото президента с улиц Львова возле Кафедрального собора - он стоит почти среди людей, отделенный кругом охранников, но пожимал руки поверх границы. 

Напомним, днем 11 января неожиданно стало известно, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа находятся во Львове. Лидеры провели второй саммит "Люблинского треугольника" и подписали совместную декларацию

ВИДЕО ДНЯ

На совместном брифинге лидеров после встречи Анджей Дуда заявил, что Польша готова предоставить Украине танки Leopard 2 в рамках коалиции союзников. 

Также в рамках визита Анджей Дуда и Владимир Зеленский вместе посетили Мемориал орлят во Львове, по поводу оформления которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры, а после того - захоронения украинских военных.

Темы: ДудаЛьвовПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Дуда
Дуда объяснил, почему опасно соглашаться на оккупацию Крыма Россией
Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил
Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: