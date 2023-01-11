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Украинцы устроили овации Дуде на улицах Львова

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 20:35

Во время визита президента Польши Анджея Дуды во Львов украинцы устроили ему овации, когда президент находился на улицах города. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях распространяется видео, на котором слышно, как прохожие приветствуют Дуду аплодисментами и возгласами "Спасибо!". 

Канцелярия Анджея Дуды также опубликовала фрагменты видео с другого ракурса и фото президента с улиц Львова возле Кафедрального собора - он стоит почти среди людей, отделенный кругом охранников, но пожимал руки поверх границы. 

Напомним, днем 11 января неожиданно стало известно, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа находятся во Львове. Лидеры провели второй саммит "Люблинского треугольника" и подписали совместную декларацию

На совместном брифинге лидеров после встречи Анджей Дуда заявил, что Польша готова предоставить Украине танки Leopard 2 в рамках коалиции союзников. 

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Также в рамках визита Анджей Дуда и Владимир Зеленский вместе посетили Мемориал орлят во Львове, по поводу оформления которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры, а после того - захоронения украинских военных.

Темы: ДудаЛьвовПольша
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