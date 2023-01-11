Украинцы устроили овации Дуде на улицах Львова

Во время визита президента Польши Анджея Дуды во Львов украинцы устроили ему овации, когда президент находился на улицах города.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях распространяется видео, на котором слышно, как прохожие приветствуют Дуду аплодисментами и возгласами "Спасибо!".

Канцелярия Анджея Дуды также опубликовала фрагменты видео с другого ракурса и фото президента с улиц Львова возле Кафедрального собора - он стоит почти среди людей, отделенный кругом охранников, но пожимал руки поверх границы.

Tak mieszkańcy Lwowa żegnają Prezydenta RP. pic.twitter.com/iG7xz40OoF — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023

Напомним, днем 11 января неожиданно стало известно, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа находятся во Львове. Лидеры провели второй саммит "Люблинского треугольника" и подписали совместную декларацию.

На совместном брифинге лидеров после встречи Анджей Дуда заявил, что Польша готова предоставить Украине танки Leopard 2 в рамках коалиции союзников.

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Также в рамках визита Анджей Дуда и Владимир Зеленский вместе посетили Мемориал орлят во Львове, по поводу оформления которого между Варшавой и Киевом годами продолжаются споры, а после того - захоронения украинских военных.