ОП про Герасимова замість Суровікіна: Міняй-не міняй, а терпіти будеш до кінця

В Офісі президента України висміяли призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні замість Сергія Суровікіна.

Джерело: радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Міняй/не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця. Тому що "нравится/не нравится ... красавица".

Довідково: 7 лютого 2022 року президент країни-агресора Володимир Путін поглузував зі слів президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод:

"Подобається, не подобається – терпи, моя красуне (російською: нравится, не нравится – терпи, моя красавица - ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".

Зеленський 8 лютого відповів Путіну: "Україна – дійсно красуня. Про моя (Путіна - ред.) – це перебор". Зеленський також наголосив, що терпіння – це мудрість.

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