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ОП про Герасимова замість Суровікіна: Міняй-не міняй, а терпіти будеш до кінця

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 січня 2023, 21:52
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

В Офісі президента України висміяли призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні замість Сергія Суровікіна.

Джерело: радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Міняй/не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця. Тому що "нравится/не нравится ... красавица".

Довідково: 7 лютого 2022 року президент країни-агресора Володимир Путін поглузував зі слів президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден пункт Мінських угод:

"Подобається, не подобається – терпи, моя красуне (російською: нравится, не нравится – терпи, моя красавица - ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк".

Зеленський 8 лютого відповів Путіну: "Україна – дійсно красуня. Про моя (Путіна - ред.) – це перебор". Зеленський також наголосив, що терпіння – це мудрість.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Теми: Офіс президентаРосія
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