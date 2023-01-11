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ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 20:52
ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОП

В Офисе президента Украины высмеяли назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировки войск в Украине вместо Сергея Суровикина.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится/не нравится ... красавица".

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Справочно: 7 февраля 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин посмеялся над словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица (по-российски: "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" - ред.). Надо выполнять. Иначе никак".

Зеленский 8 февраля ответил Путину: "Украина - действительно красавица. Про моя (Путина - ред.) – это перебор". Он также отметил, что терпение – это мудрость.

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Предыстория: 

  • 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

Темы: Офис президентаРосcия
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