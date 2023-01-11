Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін розжалував Суровікіна: тепер замість нього Герасимов

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 17:45
сергій суровікін, риа новости

Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Міноборони

Деталі: Повідомляється, що заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією".

Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

Герасимов
Герасимов
Салюков
Салюков
Кім
Кім

Що передувало:

  • На початку жовтня Путін призначив Суровікіна командувачем своїми військами в Україні.
  • На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.

Читайте також Від гібридної війни до "Армагеддона". Хто ті російські генерали, які керують армією РФ в Україні

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СуровікінвійнаПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

оновленоЗ'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Віцеканцлер Німеччини: Берлін має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами

оновлено, фотоБійці "батальйону Монако" Столар і Абрамович повернулись в Україну – джерела

Усі новини...
Суровікін
Залужний дав оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда
Останні новини
19:01
НСЗУ стверджує, що в Україні побільшало лікарів і медперсоналу під час війни
18:40
Акторка Олеся Жураківська очолила Театр на Лівому березі Дніпра
18:29
У 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень
18:23
Україна вже повернула тіла 54 захисників з Оленівки: триває ДНК-експертиза
18:20
ЗСУ уразили три пункти управління росіян та ЗРК С-300 – Генштаб
18:15
Як безоплатно отримати ліки проти хронічних обструктивних захворювань легень – пояснює МОЗ
18:08
Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським
18:07
Інфляція в США знову сповільнюється
18:06
Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?
17:59
До Польщі намагалися незаконно вивезти 18 старовинних монет
Усі новини...