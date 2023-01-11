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Путін розжалував Суровікіна: тепер замість нього Герасимов

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 16:45
Путін розжалував Суровікіна: тепер замість нього Герасимов
сергій суровікін, риа новости

Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на Міноборони

Деталі: Повідомляється, що заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

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У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією".

Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

Герасимов
Герасимов
Салюков
Салюков
Кім
Кім

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку жовтня Путін призначив Суровікіна командувачем своїми військами в Україні.
  • На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.

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Теми: СуровікінвійнаПутін
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