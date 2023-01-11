Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: перестановки в командуванні РФ – ознака її труднощів в Україні

"Європейська правда"Середа, 11 січня 2023, 21:55

Розвідувальна спільнота міністерства оборони Великої Британії вважає, що зміна керівництва військовою кампанією Росії в Україні свідчить про виклики, перед якими постає РФ у досягненні своїх цілей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в огляді британської розвідки, опублікованому в середу ввечері.

Заміну командувача так званого "об’єднаного угруповання військ" Росії в Україні із Сергєя Суровікіна на начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасімова там характеризують як "значну зміну в підході президента Росії Владіміра Путіна до управління війно"

"Призначення начальника Генштабу командувачем театру воєнних дій є показником усе більшої серйозності ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", – йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що цей крок, "імовірно, вкрай невдоволено зустріне більша частина російської ультранаціоналістичної та військової блогерської спільноти, яка все частіше звинувачує Герасимова в неналежному веденні війни".

"На противагу цьому, Суровікін отримав широку підтримку цієї спільноти за відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки зараз він є заступником командувача, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшився", – підсумовують там.

Нагадаємо, раніше в середу російське Міноборони заявило, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача "об'єднаного угруповання військ" в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

ВІДЕО ДНЯ

У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією". Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

У жовтні 2022 року, коли Суровікіна призначили керувати військами РФ в Україні, британська розвідка пояснювала це прагненням російської спільноти нацбезпеки покращити проведення військових операцій в Україні.

Теми: розвідкаВелика БританіяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

відеоДесантники показали, як нищать російські танки поблизу Мар'їнки

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Зеленський збирав Ставку: говорили про Бахмут і Соледар

фотоДБР провело обшуки у херсонського зрадника, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

оновленоЗ'їзд суддів обрав усіх 8 членів Вищої ради правосуддя: хто вони

Усі новини...
розвідка
Росія обмежила виїзд для військовозобов’язаних – розвідка
Розвідка Британії оцінила загрозу нового розгортання авіації РФ у Білорусі
Вивозили камазами, 610 жертв: Росія приховує втрати в Макіївці, бо боїться бунту – перехоплення
Останні новини
22:45
Зеленський відзначив бійців двох бригад за утримання Соледара
22:40
Україна анонсувала голосування в ООН за спецтрибунал щодо агресії Росії
22:27
Туреччина викликала посла Швеції через акцію курдів з "повішеним Ердоганом"
22:15
У США призначили спецпрокурора у справі про поводження Байдена із секретними документами
21:52
Лубінець після переговорів з омбудсменом РФ: Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі
21:46
В Yasno пояснили, як з потеплінням покращиться ситуація зі світлом у Києві
21:16
Лавров їде в Білорусь говорити про протидію Заходу
21:11
Буданов просить Кличка забрати землю у Фукса, де той будує ЖК
21:02
аудіоОкупант боїться купляти спиртне в Україні, "бо отруять" – перехоплення ГУР
20:50
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Усі новини...