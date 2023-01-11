Британська розвідка: перестановки в командуванні РФ – ознака її труднощів в Україні

Розвідувальна спільнота міністерства оборони Великої Британії вважає, що зміна керівництва військовою кампанією Росії в Україні свідчить про виклики, перед якими постає РФ у досягненні своїх цілей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в огляді британської розвідки, опублікованому в середу ввечері.

Заміну командувача так званого "об’єднаного угруповання військ" Росії в Україні із Сергєя Суровікіна на начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасімова там характеризують як "значну зміну в підході президента Росії Владіміра Путіна до управління війно"

"Призначення начальника Генштабу командувачем театру воєнних дій є показником усе більшої серйозності ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", – йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що цей крок, "імовірно, вкрай невдоволено зустріне більша частина російської ультранаціоналістичної та військової блогерської спільноти, яка все частіше звинувачує Герасимова в неналежному веденні війни".

"На противагу цьому, Суровікін отримав широку підтримку цієї спільноти за відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки зараз він є заступником командувача, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшився", – підсумовують там.

Нагадаємо, раніше в середу російське Міноборони заявило, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача "об'єднаного угруповання військ" в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

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У Міноборони назвали цю ротацію "підвищенням рівня керівництва спецоперацією". Там заявили, що нові призначення пов'язані з "розширенням масштабу розв'язуваних задач" і "необхідністю організації тіснішої взаємодії видів і родів військ".

У жовтні 2022 року, коли Суровікіна призначили керувати військами РФ в Україні, британська розвідка пояснювала це прагненням російської спільноти нацбезпеки покращити проведення військових операцій в Україні.