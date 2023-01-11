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Британская разведка: перестановки в командовании РФ - признак ее трудностей в Украине

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 20:55

Разведывательное сообщество министерства обороны Великобритании считает, что смена руководства военной кампанией России в Украине свидетельствует о вызовах, с которыми сталкивается РФ в достижении своих целей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в обзоре британской разведки, опубликованном в среду вечером.

Замену командующего так называемой "объединенной группировки войск" России в Украине с Сергея Суровикина на начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова там характеризуют как "значительное изменение в подходе президента России Владимира Путина к управлению войной"

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"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", - говорится в обзоре.

Британская разведка считает, что этот шаг, "вероятно, крайне недовольно встретит большая часть российского ультранационалистического и военного блогерского сообщества, которое все чаще обвиняет Герасимова в ненадлежащем ведении войны".

"В противовес этому, Суровикин получил широкую поддержку этого сообщества за отстаивание более реалистичного подхода. Поскольку сейчас он является заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшился", - заключают там.

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Напомним, ранее в среду российское Минобороны заявило, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего "объединенной группировки войск" в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.

В Минобороны назвали эту ротацию "повышением уровня руководства спецоперацией". Там заявили, что новые назначения связаны с "расширением масштаба решаемых задач" и "необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

В октябре 2022 года, когда Суровикин был назначен руководить войсками РФ в Украине, британская разведка объясняла это стремлением российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций в Украине.

Темы: разведкаВеликобританияРосcия
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