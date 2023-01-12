США і союзники готують нові нафтові санкції проти Росії – WSJ

США та їхні союзники готують новий пакет санкцій спрямованих на обмеження на російський експорт нафтопродуктів.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: На зустрічах в Європі цього тижня чиновники Міністерства фінансів США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які набудуть чинності 5 лютого.

За словами поінформованих осіб, санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні товари (такі як пальне), а інший – на дешеві.

Нові санкції будуть введені після того, як у грудні США, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель.