США і союзники готують нові нафтові санкції проти Росії – WSJ
Четвер, 12 січня 2023, 02:11
США та їхні союзники готують новий пакет санкцій спрямованих на обмеження на російський експорт нафтопродуктів.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: На зустрічах в Європі цього тижня чиновники Міністерства фінансів США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які набудуть чинності 5 лютого.
Реклама:
За словами поінформованих осіб, санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні товари (такі як пальне), а інший – на дешеві.
Нові санкції будуть введені після того, як у грудні США, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель.