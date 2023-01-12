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США и союзники готовят новые нефтяные санкции против России – WSJ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 12 января 2023, 03:11
фото: twitter ЕП

США и их союзники готовят новый пакет санкций направленных на ограничение на российский экспорт нефтепродуктов.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: На встречах в Европе на этой неделе чиновники Министерства финансов США обсуждали детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля.

По словам информированных лиц, санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: один на дорогие экспортные товары (такие как топливо), а другой – на дешевые.

Новые санкции будут введены после того, как в декабре США, Европейский Союз и их союзники из G7 ограничили цену экспорта российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

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Темы: Росcиянефтьсанкциивойна
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