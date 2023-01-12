Екскандидата у президенти Білорусі затримали силовики – ЗМІ

Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики

Джерело: Медиазона. Беларусь із посиланням на колегу Дмитрієва

Деталі: Видання зазначає, що Дмитрієв знаходиться в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

Однак інші подробиці про затримання політика невідомі.

Дмитрієв є співголовою ліквідованого владою руху "Говори правду".

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року режим Олександра Лукашенка розправився майже з усіма політичними опонентами.

Дмитрієва затримували силовики у 2021 році.