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Екскандидата у президенти Білорусі затримали силовики – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 02:34
Екскандидата у президенти Білорусі затримали силовики – ЗМІ
Фото: Tut.BY

Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики

Джерело: Медиазона. Беларусь із посиланням на колегу Дмитрієва

Деталі: Видання зазначає, що Дмитрієв знаходиться в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

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Однак інші подробиці про затримання політика невідомі.

Дмитрієв є співголовою ліквідованого владою руху "Говори правду".

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року режим Олександра Лукашенка розправився майже з усіма політичними опонентами.

ВІДЕО ДНЯ

Дмитрієва затримували силовики у 2021 році. 

Теми: Білорусьопозиція
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