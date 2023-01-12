Екскандидата у президенти Білорусі затримали силовики – ЗМІ
Четвер, 12 січня 2023, 02:34
Колишнього кандидата у президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики
Джерело: Медиазона. Беларусь із посиланням на колегу Дмитрієва
Деталі: Видання зазначає, що Дмитрієв знаходиться в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.
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Однак інші подробиці про затримання політика невідомі.
Дмитрієв є співголовою ліквідованого владою руху "Говори правду".
Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року режим Олександра Лукашенка розправився майже з усіма політичними опонентами.
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Дмитрієва затримували силовики у 2021 році.