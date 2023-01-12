Экс-кандидата в президенты Беларуси задержали силовики – СМИ

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики

Источник: Медиазона. Беларусь со ссылкой на коллегу Дмитриева

Детали: Издание отмечает, что Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Однако другие подробности о задержании политика неизвестны.

Дмитриев является сопредседателем ликвидированного властями движения "Говори правду".

Напомним:

После выборов президента Беларуси в августе 2020 режим Александра Лукашенко расправился почти со всеми политическими оппонентами.

Дмитриева уже задерживали силовики в 2021 году.