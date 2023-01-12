Экс-кандидата в президенты Беларуси задержали силовики – СМИ
Четверг, 12 января 2023, 02:34
Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики
Источник: Медиазона. Беларусь со ссылкой на коллегу Дмитриева
Детали: Издание отмечает, что Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
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Однако другие подробности о задержании политика неизвестны.
Дмитриев является сопредседателем ликвидированного властями движения "Говори правду".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- После выборов президента Беларуси в августе 2020 режим Александра Лукашенко расправился почти со всеми политическими оппонентами.
- Дмитриева уже задерживали силовики в 2021 году.