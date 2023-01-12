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США і Японія домовилися спільно протидіяти загрозам з боку Китаю та Північної Кореї

Ольга Глущенко Четвер, 12 січня 2023, 05:24
США і Японія домовилися спільно протидіяти загрозам з боку Китаю та Північної Кореї
фото: michael reynolds/Shutterstock

Сполучені Штати Америки і Японія заявили про зміцнення свого альянсу для протидії загрозам з боку Північної Кореї і Китаю, які вони назвали найбільшим викликом безпеці в регіоні.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Міністри закордонних справ і оборони США і Японії у різкій формі засудили зростаючу агресивність Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та в інших місцях, засудили Росію за війну з Україною і розкритикували Північну Корею за нарощування ядерної і ракетної програми.

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У спільній заяві Державний секретар США Ентоні Блінкен, Міністр оборони Ллойд Остін та їхні японські колеги Йошімаса Хаяші та Ясуказу Хамада заявили, що Китай становить "безпрецедентну" загрозу міжнародному порядку та пообіцяли подвоїти зусилля для протидії їй.

"Зовнішня політика Китаю спрямована на зміну міжнародного порядку на свою користь і використання зростаючої політичної, економічної, військової та технологічної могутності Китаю з цією метою, - йдеться у заяві. - Така поведінка викликає серйозне занепокоєння Альянсу і всього міжнародного співтовариства і є найбільшим стратегічним викликом в Індо-Тихоокеанському регіоні і за його межами".

Вони домовилися скоригувати присутність американських військ на острові Окінава частково з метою посилення протикорабельних можливостей, які можуть знадобитися у разі вторгнення Китаю до Тайваню або інших ворожих дій у Південно-Китайському або Східно-Китайському морях.

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Вони також додали офіційну згадку про космічний простір до давнього американо-японського договору про безпеку, чітко зазначивши, що "напади на космос, з космосу і в космосі" можуть спричинити застосування положень про взаємну оборону, передбачених цим договором. Раніше це питання не входило в сферу дії договору. Крім того, американське космічне агентство NASA планує підписати угоду про співпрацю з Японією в п'ятницю, повідомили вони.

Напередодні зустрічі міністерство оборони Японії оголосило, що готове почати будівництво на безлюдному острові, де з 2027 року військові двох країн будуть проводити спільні військові навчання.

Блінкен сказав, що підписана в середу угода відображає зусилля двох країн щодо поглиблення співпраці "у всіх сферах", включаючи космос, кібербезпеку і нові технології.

Він додав, що американсько-японський альянс "є наріжним каменем миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, який забезпечує безпеку, свободу і процвітання нашого народу і народів усього регіону".

Остін зазначив, що угода підтверджує "залізне зобов'язання Америки захищати Японію з повним спектром можливостей, включаючи ядерні" і підкреслив, що стаття 5 договору про взаємну безпеку поширюється на острови Сенкаку. На спірні острови за межами японських територіальних вод претендує також Пекін.

Теми: СШАЯпоніяПівнічна КореяКитай
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