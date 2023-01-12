США и Япония договорились совместно противодействовать угрозам со стороны Китая и Северной Кореи

Соединенные Штаты Америки и Япония заявили об укреплении своего альянса для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и Китая, которые они назвали самым большим вызовом безопасности в регионе.

Источник: The Associated Press

Детали: Министры иностранных дел и обороны США и Японии в резкой форме осудили растущую агрессивность Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и в других местах, осудили Россию за войну с Украиной и раскритиковали Северную Корею за наращивание ядерной и ракетной программы.

В совместном заявлении Государственный секретарь США Энтони Блинкен, Министр обороны Ллойд Остин и их японские коллеги Йошимаса Хаяши и Ясуказу Хамада заявили, что Китай представляет "беспрецедентную" угрозу международному порядку и пообещали удвоить усилия для противодействия ей.

"Внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в свою пользу и использование растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая с этой целью, - говорится в заявлении. - Такое поведение вызывает серьезное беспокойство Альянса и всего международного сообщества и является крупнейшим стратегическим вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Они договорились скорректировать присутствие американских войск на острове Окинава частично с целью усиления противокорабельных возможностей, которые могут понадобиться в случае вторжения Китая в Тайвань или других враждебных действий в Южно-Китайском или Восточно-Китайском морях.

Они также добавили официальное упоминание о космическом пространстве в давний американо-японский договор о безопасности, четко указав, что "нападения на космос, из космоса и в космосе" могут повлечь применение положений о взаимной обороне, предусмотренных этим договором. Ранее этот вопрос не входил в сферу действия договора. Кроме того, американское космическое агентство NASA планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Японией в пятницу, сообщили они.

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Накануне встречи министерство обороны Японии объявило, что готово начать строительство на необитаемом острове, где с 2027 года военные двух стран будут проводить совместные военные учения.

Блинкен сказал, что подписанное в среду соглашение отражает усилия двух стран по углублению сотрудничества "во всех сферах", включая космос, кибербезопасность и новые технологии.

Он добавил, что американо-японский альянс "является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, который обеспечивает безопасность, свободу и процветание нашего народа и народов всего региона".

Остин отметил, что соглашение подтверждает "железное обязательство Америки защищать Японию с полным спектром возможностей, включая ядерные" и подчеркнул, что статья 5 договора о взаимной безопасности распространяется на острова Сенкаку. На спорные острова за пределами японских территориальных вод претендует также Пекин.