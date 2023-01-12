Плани Британії надати танки Україні не змінили позицію Німеччини – речник

Плани Лондона поставити в Україну танки британського виробництва Challenger 2 не змінилили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики до Берліна передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Про це заявив у середу речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, Польща запропонувала, щоб танки Leopard німецького виробництва могли бути поставлені Україні через більш широкий альянс європейських країн. Для цього Берлін повинен дати згоду на реекспорт зброї німецького виробництва. Уряд Великої Британії також підтвердив, що планує надати Україні танки.

"Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", - заявив речник Гебештрайт на пресконференції в Берліні.

Він додав, що, як раніше заявляв у понеділок, йому не відомо про жодні офіційні запити країн-партнерів щодо спільної поставки танків Leopard українській армії.

На умовах анонімності двоє німецьких чиновників повідомили, що позиція канцлера Олафа Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії, коли минулого тижня опублікував спільну заяву, в якій оголосив про спільну поставку в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.

На передвиборчому мітингу в Берліні в понеділок Шольц наголосив на важливості обговорення поставок зброї з президентом США, сказавши, що постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо з нашим трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".

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Гебештрайт заявив у середу, що рішення Шольца і Байдена минулого тижня ознаменувало "якісно новий крок" у підтримці України, і підкреслив, що союзникам потрібно буде побачити на цьому шляху, які додаткові кроки можна зробити в "міжнародній координації".

Тим не менш, британські плани, які, як очікується, будуть офіційно оголошені на зустрічі на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня, ймовірно, посилять тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка постачатиме Україні сучасні бойові танки західного виробництва.

На Даунінг-стріт заявили у середу, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес веде переговори із західними союзниками про те, як відправити в Україну танки, які "змінять правила гри".

Українські посадовці запропонували США надіслати кілька танків Abrams – наприклад п’ять – щоб спонукати Європу до дій, повідомило джерело, знайоме з переговорами між США та Україною, але Пентагон не погодився з цією ідеєю.