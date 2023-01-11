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Британія також планує відправити в Україну танки

Євген КізіловСереда, 11 січня 2023, 16:51
Getty Images

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Джерело: речник уряду, якого цитує видання The Financial Times

Деталі: Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

Пряма мова: "Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри".

Більше деталей: Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Що передувало: 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

ВІДЕО ДНЯ

10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна "обов'язково" постачати українським військовим свої танки.

Теми: Велика БританіязброяУкраїнавійна
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