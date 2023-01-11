Британія також планує відправити в Україну танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Джерело: речник уряду, якого цитує видання The Financial Times

Деталі: Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

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Пряма мова: "Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри".

Більше деталей: Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

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Що передувало: 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна "обов'язково" постачати українським військовим свої танки.