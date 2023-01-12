Планы Британии предоставить танки Украине не изменили позицию Германии – спикер

Планы Лондона поставить в Украину танки британского производства Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

Об этом заявил в среду представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, его цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Напомним, Польша предложила, чтобы танки Leopard немецкого производства могли быть поставлены Украине через более широкий альянс европейских стран. Для этого Берлин должен дать согласие на реэкспорт оружия немецкого производства. Правительство Великобритании также подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил представитель Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что, как ранее заявлял в понедельник, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии.

На условиях анонимности двое немецких чиновников сообщили, что позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе опубликовал совместное заявление, в котором объявил о совместной поставке в Украину немецких и американских боевых машин пехоты.

На предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

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Хебештрайт заявил в среду, что решение Шольца и Байдена на прошлой неделе ознаменовало "качественно новый шаг" в поддержке Украины, и подчеркнул, что союзникам нужно будет увидеть на этом пути, какие дополнительные шаги можно предпринять в "международной координации".

Тем не менее, британские планы, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, вероятно, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая будет поставлять Украине современные боевые танки западного производства.

На Даунинг-стрит заявили в среду, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес ведет переговоры с западными союзниками о том, как отправить в Украину танки, которые "изменят правила игры".

Украинские чиновники предложили США прислать несколько танков Abrams - например пять - чтобы побудить Европу к действиям, сообщил источник, знакомый с переговорами между США и Украиной, но Пентагон не согласился с этой идеей.