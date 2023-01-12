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У Росії солдат відмовився воювати в Україні – йому дали 5 років колонії

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 09:45
У Росії солдат відмовився воювати в Україні – йому дали 5 років колонії
Фото ілюстративне з pixabay.com

Суд в російській Уфі засудив 24-річного єфрейтора до п'яти років позбавлення волі за відмову воювати в Україні.

Джерело: російське видання Медуза, об'єднана пресслужба судів Башкирії в Telegram

Деталі: Згідно з матеріалами суду, 24-річному єфрейтору Марселю Кандарову інкримінували ухилення від проходження військової служби тривалістю понад 1 місяць у період мобілізації.

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Повідомляється, що в травні 2022 року Кандаров, не бажаючи брати участь у війні проти України, не з'явився до місця служби.

У вересні 2022 року його спіймали співробітники правоохоронних органів.

Суд визнав Кандарова винним в ухиленні від проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У Росії мобілізованого військовослужбовця Олександра Лєшкова засудили до 5,5 років колонії суворого режиму за "побиття офіцера" під час стройового огляду, коли солдат обурювався поганою підготовкою і забезпеченням мобілізованих.

Теми: Росіясудвійна
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