У Росії солдат відмовився воювати в Україні – йому дали 5 років колонії
Суд в російській Уфі засудив 24-річного єфрейтора до п'яти років позбавлення волі за відмову воювати в Україні.
Джерело: російське видання Медуза, об'єднана пресслужба судів Башкирії в Telegram
Деталі: Згідно з матеріалами суду, 24-річному єфрейтору Марселю Кандарову інкримінували ухилення від проходження військової служби тривалістю понад 1 місяць у період мобілізації.
Повідомляється, що в травні 2022 року Кандаров, не бажаючи брати участь у війні проти України, не з'явився до місця служби.
У вересні 2022 року його спіймали співробітники правоохоронних органів.
Суд визнав Кандарова винним в ухиленні від проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму.
Передісторія:
- У Росії мобілізованого військовослужбовця Олександра Лєшкова засудили до 5,5 років колонії суворого режиму за "побиття офіцера" під час стройового огляду, коли солдат обурювався поганою підготовкою і забезпеченням мобілізованих.