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В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 10:45
Фото иллюстративное с pixabay.com

Суд в российской Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине.

Источник: российское издание Медуза, объединенная пресс-службы судов Башкирии в Telegram

Детали: Согласно материалам суда, 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову инкриминировали уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации.

Сообщается, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в войне против Украины, не явился к месту службы.

В сентябре 2022 года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал Кандарова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили  наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Предыстория: 

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Темы: Росcиясудвойна
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