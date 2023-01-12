В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии
Суд в российской Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине.
Источник: российское издание Медуза, объединенная пресс-службы судов Башкирии в Telegram
Детали: Согласно материалам суда, 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову инкриминировали уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации.
Сообщается, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в войне против Украины, не явился к месту службы.
В сентябре 2022 года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
Суд признал Кандарова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Предыстория:
- В России мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за "избиение офицера" во время строевого смотра, когда солдат возмущался плохой подготовкой и обеспечением мобилизованных.