Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 09:45
В России солдат отказался воевать в Украине – ему дали 5 лет колонии
Фото иллюстративное с pixabay.com

Суд в российской Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине.

Источник: российское издание Медуза, объединенная пресс-службы судов Башкирии в Telegram

Детали: Согласно материалам суда, 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову инкриминировали уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации.

Реклама:

Сообщается, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в войне против Украины, не явился к месту службы.

В сентябре 2022 года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал Кандарова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили  наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В России мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за "избиение офицера" во время строевого смотра, когда солдат возмущался плохой подготовкой и обеспечением мобилизованных.

Темы: Росcиясудвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Появились новые спутниковые снимки уничтоженных Ил-76 под Псковом
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: