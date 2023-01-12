Віцеканцлер Німеччини: Берлін має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини.

Про це він сказав у Берліні в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими", - сказав він.

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"І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - додав він.

У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.

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Офіційний Київ окремо наполягає на поставці Leopard 2 Німеччиною.

Нагадаємо, уряд Великої Британії також підтвердив, що планує надати Україні танки.

Речник німецького уряду заявив у середу, що плани Лондона поставити в Україну танки британського виробництва Challenger 2 не змінилили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики до Берліна передати Києву німецькі танки Leopard 2.

На умовах анонімності двоє німецьких чиновників повідомили, що позиція канцлера Олафа Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії, коли минулого тижня оголосив про спільну поставку в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.