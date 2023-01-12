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Вице-канцлер Германии: Берлин должен разрешить поставку Украине Leopard другими странами

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 14:58
Роберт Хабек, скриншот

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии. 

Об этом он сказал в Берлине в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими", - сказал он.

"И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - добавил он.

В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии. 

Официальный Киев отдельно настаивает на поставке Leopard 2 Германией.

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Напомним, правительство Великобритании также подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Представитель немецкого правительства заявил в среду, что планы Лондона поставить в Украину танки британского производства Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

На условиях анонимности двое немецких чиновников сообщили, что позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе объявил о совместной поставке в Украину немецких и американских боевых машин пехоты.

Темы: ГерманияУкраинавойнаПольша
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