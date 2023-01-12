Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни тероризують Очаківську громаду обстрілами з Кінбурнської коси

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 15:20
Наталя Гуменюк. фото з її Facebook

Російські війська завдають ударів по Очаківській громаді Миколаївщини з Кінбурнської коси.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Залишається під обстрілами Нікопольщина, це провокації, спрямовані, щоб наші Сили оборони завдали удару у відповідь, на обєкт, де може виникнути техногенна катастрофа – ЗАЕС… Продовжується тероризування Очаківського напрямку. Ворог завдає ударів з РСЗВ із Кінбурнської коси. Але вони, потерпаючи від нашої відповіді, не залишаються на цих позиціях.

Як правило, наносячи удари, вони потім ретируються в бік Лівобережжя, тому що можуть бути ураженими. Наша робота досить результативна: вже не одну систему РСЗВ на цьому місці (на Кінбурнській косі -ред.) ми знищили".

Читайте також: Сили оборони пояснили, коли можливе звільнення Кінбурнської коси

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

NYT припускає, що Захід уже допомагає Україні готуватися до весняного контрнаступу

НОК виключив зі свого складу Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів

Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Кремль почав готувати вибори "президента Путіна"

інфографікаУкраїнці найбільше довіряють ЗСУ: за рік цей показник зріс на чверть

Усі новини...
Миколаївська область
Росіяни пів ночі обстрілювали узбережжя Миколаївської області
На Миколаївщині збили російський "Орлан-10"
В Очакові росіяни поцілили у "могильник" мін часів Другої світової – Кім
Останні новини
16:00
У Раду внесли законопроєкти по скасуванню податків на ввезення безпілотників і тепловізорів
15:57
Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – "Укроборонпром"
15:45
Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою
15:39
В Італії випустили "червону книгу" харчових продуктів України
15:36
Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни
15:36
"Зернова ініціатива": відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції
15:28
відеоСБУ показала свої навчання біля кордонів Білорусі
15:19
Фінляндія допоможе Естонії з українськими біженцями, прийматиме до 100 осіб на тиждень
15:11
Пригожин почав публічно сваритися з регулярною армією РФ через присвоєння "побєд"
15:08
В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає
Усі новини...