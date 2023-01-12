Росіяни тероризують Очаківську громаду обстрілами з Кінбурнської коси

Російські війська завдають ударів по Очаківській громаді Миколаївщини з Кінбурнської коси.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Залишається під обстрілами Нікопольщина, це провокації, спрямовані, щоб наші Сили оборони завдали удару у відповідь, на обєкт, де може виникнути техногенна катастрофа – ЗАЕС… Продовжується тероризування Очаківського напрямку. Ворог завдає ударів з РСЗВ із Кінбурнської коси. Але вони, потерпаючи від нашої відповіді, не залишаються на цих позиціях.

Як правило, наносячи удари, вони потім ретируються в бік Лівобережжя, тому що можуть бути ураженими. Наша робота досить результативна: вже не одну систему РСЗВ на цьому місці (на Кінбурнській косі -ред.) ми знищили".

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