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Россияне терроризируют Очаковскую громаду обстрелами с Кинбурнской косы

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 15:20
Наталья Гуменюк. фото из ее Facebook

Российские войска наносят удары по Очаковской громаде Николаевщины с Кинбурнской косы.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Остается под обстрелами Никопольщина, это провокации, направленные, чтобы наши Силы обороны нанесли ответный удар, на объект, где может возникнуть техногенная катастрофа - ЗАЭС... Продолжается терроризирование Очаковского направления. Враг наносит удары из РСЗО с Кинбурнской косы. Но они, страдая от нашего ответа, не остаются на этих позициях.

Как правило, нанося удары, они потом ретируются в сторону Левобережья, потому что могут быть поражены. Наша работа достаточно результативна: уже не одну систему РСЗО на этом месте (на Кинбурнской косе -ред.) мы уничтожили".

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Темы: Николаевская областьвойна
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