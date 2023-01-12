Гайдай розповів про міста Луганщини, які "перестали існувати" через постійні бої

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що за більш ніж 4 місяці важких боїв окупанти фактично знищили населенні пункти Білогорівка, Попасна і по лінії від Кремінної - Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ.

Джерело: брифінг Гайдая 12 січня

Пряма мова: "Територію Луганщини умовно можна розділити на три частини: одна частина була окупована ще у 2014 році, друга частина - була окупована без потужних боїв після 24 лютого 2022 року і є частина області, де умовно можна провести лінію від Кремінної - Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна.

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Там 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Там деякі населенні пункти як Білогорівка, і вона не одна, і місто Попасна взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій, обстрілів у нас щоденно були тисячі прильотів: від мінометів до авіабомб.

Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання. Якраз Попаснянський водоканал і вся його інфраструктура знаходилися біля Білогорівки. Вся система водопостачання, насоси, компресори, очичні споруди - все знищено.

Підстанції електричні - знищені. Кремінська сучасна дороговартісна підстанція, одна з кращих в Європі, - знищена. Вона була здатна витримати навантаження цілої області.

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Все, що стосується каналізації і газопостачання - стратегічно все знищено. Окупанти намагалися щось там ремонтувати, але це більше було для відеокартинки. Після підключення газу почали підриватися будинки, тому що просто пошкоджена інфраструктура.

Що стосується води - в містах великих всюди води немає. Вони навіть розконсервували свердловини, але коли були потужні бої, дуже багато людей загинули. Їх довгий час ніхто не забирав. Це було літо, 32-34 градуси спеки. Ці всі трупні речовини потрапили в землю і люди, які пили ту воду, почали хворіти".

Деталі: За його словами, у сільській місцевості, за рахунок автономії інфраструктури, проблем менше. Проте існують складності із заготівлею дров. Їх не вистачає і в пошуках деревини є багато випадків підриву на мінах.

Гайдай додав, що жостокі бої наразі точаться в напрямку Сватово-Кремінна і другий напрямок - територія населеного пункту Білогорівка.

Пряма мова: "Чому я кажу "територія"? Там врешті залишилося 100 одиниць ворожої техніки в районі переправи і загинуло близько 500 ворожих бійців, яких наші захисники знищили.

Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка просто руйнували шаленими обстрілами, досі його обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає. Отже, на сьогодні, на жаль, населеного пункту Білогорівка більше не існує...

Там точаться досить серйозні бойові дії. Там наші сили оборони тримають позиції, вони їх навіть трохи покращили і не дають можливості наступати окупаційним військам.

Що стосується напрямку Сватово-Кремінна, то там успіх на боці наших сил оборони. Поступово вони звільняють Луганщину, відбувається деокупація...

Деталі: Гайдай закликав не очікувати потужного прориву ЗСУ. За його словами, окупанти встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію: "Тут, буквально, кожен метр Луганщини дається дуже важко".