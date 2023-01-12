Гайдай рассказал о городах Луганщины, которые "перестали существовать" из-за постоянных боев

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что за более чем 4 месяца тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

Источник: брифинг Гайдая 12 января

Прямая речь: "Территорию Луганщины условно можно разделить на три части: одна часть была оккупирована еще в 2014 году, вторая часть - была оккупирована без мощных боев после 24 февраля 2022 года и есть часть области, где условно можно провести линию от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и Попасная.

Реклама:

Там 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий. Там некоторые населенные пункты как Белогоровка, и она не одна, и город Попасная вообще перестали существовать. Вследствие постоянных боевых действий, обстрелов у нас ежедневно были тысячи прилетов: от минометов до авиабомб.

Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения. Как раз Попаснянский водоканал и вся его инфраструктура находились возле Белогоровки. Вся система водоснабжения, насосы, компрессоры, очистные сооружения - все уничтожено.

Подстанции электрические - уничтожены. Кременская современная дорогостоящая подстанция, одна из лучших в Европе, - уничтожена. Она была способна выдержать нагрузку целой области.

ВИДЕО ДНЯ

Все, что касается канализации и газоснабжения - стратегически все уничтожено. Оккупанты пытались что-то там ремонтировать, но это больше было для видеокартинки. После подключения газа начали взрываться дома, потому что просто повреждена инфраструктура.

Что касается воды - в городах больших везде воды нет. Они даже расконсервировали скважины, но когда были мощные бои, очень много людей погибли. Их долгое время никто не забирал. Это было лето, 32-34 градуса жары. Эти все трупные вещества попали в землю и люди, которые пили ту воду, начали болеть".

Детали: По его словам, в сельской местности, за счет автономии инфраструктуры, проблем меньше. Однако существуют сложности с заготовкой дров. Их не хватает и в поисках древесины есть много случаев подрыва на минах.

Гайдай добавил, что жестокие бои сейчас идут в направлении Сватово-Кременная и второе направление - территория населенного пункта Белогоровка.

Прямая речь: "Почему я говорю "территория"? Там осталось 100 единиц вражеской техники в районе переправы и погибло около 500 вражеских бойцов, которых наши защитники уничтожили.

Но и до этого, и после этого территорию населенного пункта Белогоровка просто разрушали бешеными обстрелами, до сих пор его обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Чего там только нет. Так что на сегодняшний день, к сожалению, населенного пункта Белогоровка больше не существует...

Там идут достаточно серьезные боевые действия. Там наши силы обороны держат позиции, они их даже немного улучшили и не дают возможности наступать оккупационным войскам.

Что касается направления Сватово-Кременная, то там успех на стороне наших сил обороны. Постепенно они освобождают Луганщину, происходит деоккупация".

Детали: Гайдай призвал не ожидать мощного прорыва ВСУ. По его словам, оккупанты успели подготовить прочную линию обороны и тщательно заминировали всю территорию: "Здесь, буквально, каждый метр Луганщины дается очень тяжело".